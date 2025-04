Maltrattamenti e botte al coinquilino, quattro misure cautelari

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Fondi hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta dal gip nei confronti di quattro uomini, tutti di nazionalità indiana, ritenuti responsabili di maltrattamenti e lesioni ai danni di un coinquilino.

La vittima era stata oggetto di vari episodi violenti e continue minacce di morte. In alcune occasioni i quattro avrebbero infatti aggredito e percosso il malcapitato coinquilino tanto da costringerlo a ricorrere alle cure mediche per le lesioni riportate.

Condotte dai poliziotti del Commissariato di Fondi a seguito della denuncia e coordinate dalla Procura di Latina, le indagini hanno portato a ritenere fondate le ipotesi accusatorie, con conseguente applicazione a carico degli indagati della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

La misura è stata eseguita dagli stessi agenti del Commissariato della Piana, che al momento hanno rintracciato solo due degli indagati. Altri due soggetti, infatti, sono risultati essere fuori dal territorio nazionale, e pertanto nei loro confronti è stata emessa una nota di rintraccio nel caso in cui dovessero far rientro in Italia.