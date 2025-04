Latina, lutto per la morte del maestro Italo Bergantini

“Siamo profondamente addolorati”. Anche il Collettivo Creativo Latina si stringe intorno alla famiglia e a tutti gli artisti e collaboratori del maestro Italo Bergantini, deceduto a 66 anni, storico gallerista e fondatore a Latina della Romberg Arte Contemporanea, un punto di riferimento artistico non solo a livello regionale.

Ho conosciuto Italo alcuni anni fa e ultimamente ho curato per lui, insieme ai miei ragazzi, la parte letteraria del progetto “I racconti della domenica”. Progetto ancora in essere. Perdiamo un personaggio straordinario, impossibile da replicare. Mi auguro che nessuno dimentichi in questa città ciò che questo uomo ha donato in colore, parola, in tutto ciò che è arte. Le conversazioni profonde o leggere, gli sguardi carichi di intuizione, Italo caro, resteranno traccia indelebile del tuo operato e del tuo amore, fino all’ultimo, per me, per i tuoi artisti e le loro meraviglie.





Con il cuore gonfio di tristezza, grazie. Rossana Carturan

Eternamente grato a chi, per primo, ha voluto donarmi un’occasione. Il tuo sorriso e la tua fiducia resteranno per sempre nel mio cuore e nella mia penna. Riccardo Di Noia

Non ho il diritto di parlare di lui, non ho avuto il tempo di conoscerlo abbastanza, ma ho avuto un assaggio della passione che metteva nel suo lavoro, delle parole che spendeva per i suoi artisti e di quelle che i suoi cari rivolgono a lui. È solo un assaggio di ciò che è stato ma è abbastanza per salutarlo con sincero dolore. Rebecca Caggiari

Con Italo Bergantini abbiamo condiviso − e continueremo a farlo − un’idea di arte aperta, capace di accogliere linguaggi diversi e di creare sinceri momenti di condivisione e scambio.

Italo ci hai dato fiducia e spazio e con curiosità ci hai sostenuto sin dall’inizio. La tua dedizione e l’incredibile amore per l’arte resteranno per me un riferimento prezioso. Grazie. Sara Taffoni

Ho avuto l’onore di conoscere Italo Bergantini, una persona meravigliosa, un pozzo di conoscenza e bellezza. Non smetterò mai di ringraziarlo per averci mostrato la sua luce, per averci sostenuto e per aver creduto in noi. Con immenso dolore ti saluto Italo. Loreto Margherita

Racchiudere in poche righe Italo Bergantini è un’impresa ardua. È stato un esempio autentico, una guida. Ha creduto in me fin dal primo istante, spronandomi ad andare per la mia strada, per quanto impervia potesse sembrare. Mi ha trasmesso la sua tenacia, la sua cultura. Porterò per sempre nel cuore le conversazioni, seduti al tavolino del bar, a parlare d’arte, di sogni, di tutto e di niente. È, e sarà per sempre, una persona che non può fare a meno di lasciare un segno, nelle persone con cui parla, nella città, nell’arte.

Grazie di cuore, Italo. Veronica Mastrillo,“signorì”

Italo aveva gli occhi buoni, di chi dentro ha tanta bellezza, così tanta che da qualche parte deve venir fuori per essere condivisa con gli altri. Sarò per sempre onorata di poter dire che l’ho conosciuto e di averci collaborato. Che la sua essenza sia ovunque e per sempre. Sara Alicandro

Ho avuto modo di conoscere Italo Bergantini poco tempo fa e di vedere con i miei occhi la passione e la dedizione che metteva nel suo lavoro, con grande dolore lo saluto e lo ringrazio tantissimo per averci sostenuto e per aver creduto in noi. Antonella Paciolla