Evasione e false fatture, assolti due uomini di Formia

Sono stati assolti dal Tribunale di Cassino i due cinquantacinquenni di Formia imputati per aver il primo, esercitando un’attività di servizi, consentito al secondo una evasione dalle imposte sui redditi e sull’Iva per operazioni presuntivamente inesistenti per l’importo di euro 80.000 per il 2014 ed euro 120.000 per il 2015. Il secondo soggetto, in particolare, era imputato per aver utilizzato tali fatturazioni emesse per operazioni ritenute dalla pubblica accusa inesistenti, e per averle registrate nelle scritture contabili obbligatorie come elementi passivi fittizi.

Il primo imputato rispondeva anche di occultamento e distruzione delle scritture contabili.

Il giudice dottor Falchi Delitala ha accolto le tesi difensive degli avvocati Pasquale Di Gabriele e Pasquale Cardillo Cupo, i quali hanno dimostrato che l’attività professionale veniva effettivamente svolta, producendo copiosa documentazione contabile e le fatture emesse, tali da giustificare la attività di servizi svolta per le imprese committenti: “Durante l’istruttoria dibattimentale sono emerse puntualmente le modalità di svolgimento dell’attività di servizi, tale da giustificare la emissione delle fatture poi utilizzate come elementi passivi”, sottolinea la difesa.