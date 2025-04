Controlli sul caporalato, denunciato il titolare di un’azienda agricola di Pontinia

Nella giornata di mercoledì, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del caporalato, svolto unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, i carabinieri della Stazione di Pontinia hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda agricola del posto.

All’esito delle necessarie verifiche svolte il titolare dell’azienda, un uomo di 46 anni residente in paese, è stato deferito in stato di libertà, per omessa sorveglianza sanitaria e omessa formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Contestualmente, i carabinieri hanno elevato ammende per oltre 3.200 euro.