Un successo l’evento con Anna Foa a Fondi

La presentazione del libro “Il suicidio di Israele” di Anna Foa, da ieri nella ristretta lista dei volumi finalisti del Premio Strega – sezione saggistica, tenutasi sabato 12 aprile presso la sala conferenze del Castello Caetani di Fondi, ha riscosso un grande successo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Fondi e dalla Casa della Cultura, è stato possibile grazie alla collaborazione tra ANPI, Obiettivo Comune e Un Ponte Per.





La partecipazione numerosa del pubblico ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente, dimostrando l’interesse verso i temi trattati nel libro. La professoressa Anna Foa, infatti, ha saputo catturare l’attenzione con un’analisi approfondita e stimolante riguardante sia le tematiche di stretta attualità, sia quelle avente profilo storico.

Riteniamo che l’iniziativa abbia rappresentato un importante momento di riflessione culturale e civile, centrando in pieno quello che era l’obiettivo degli organizzatori. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’evento, confermando l’importanza della collaborazione tra associazioni e comunità. L’appuntamento ha rafforzato il dialogo e l’impegno condiviso per la memoria e la giustizia di quanto sta accadendo nella striscia di Gaza e non solo.

LE FOTO DELL’EVENTO