Aggredito ai domiciliari, finisce in carcere

Polizia di stato in azione a Latina. Nel pomeriggio di lunedì gli agenti hanno eseguito l’aggravamento della misura cautelare disposta dal Giudice delle indagini preliminari nei confronti di un uomo di Latina, che nelle scorse settimane, mentre si trovava agli arresti domiciliari, era stato vittima di un’aggressione avvenuta all’interno della sua abitazione da parte di due soggetti.

I fatti erano avvenuti lo scorso 2 aprile e avevano visto persino il culmine in un morso all’orecchio.





L’aggravamento della misura restrittiva è scattata proprio nei confronti della persona aggredita, in quanto, sarebbe emerso che l’uomo avrebbe violato più volte le prescrizioni impostegli dagli arresti domiciliari facendo entrare in casa soggetti non autorizzati, tra cui anche pregiudicati.

Disposta dal GIP la custodia in carcere per il soggetto indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a seguito dell’arresto dell’ottobre scorso.