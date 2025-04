Frontale contro un tir, muoiono una giovane di Sabaudia e il fidanzato

Un terribile incidente stradale con esiti mortali avvenuto in Basilicata, e che ha portato shock e dolore anche in provincia di Latina: è costato la vita Eleonora Barberio, una 24enne di Sabaudia, e al 31enne fidanzato Giuseppe Cecca, originario di Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

Il dramma si è verificato nella notte di lunedì 14 aprile in provincia di Potenza, nel comune di Genzano di Lucania, mentre la coppia percorreva in auto la strada statale 655 Bradanica. Per cause in corso di accertamento, la macchina si è scontrata frontalmente con un tir.





“Due giovanissimi angeli hanno perso la vita in un tragico incidente stradale”, le parole della sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino. “Provenienti dalla vicina Puglia, lasciano le loro famiglie, a cui vanno le sentite condoglianze della nostra comunità”.

La ragazza pontina, studentessa e modella, è stata ricordata anche dalla rettrice dell’università Sapienza, Antonella Polimeni: “Con profondo dolore, la comunità della Sapienza piange la tragica perdita di Eleonora Barberio, una nostra studentessa di Podologia, vittima, con il suo compagno Giuseppe Cecca, di un incidente stradale. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e alle colleghe, e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. Questo terribile evento ci impone, ancora una volta, una riflessione profonda sulla sicurezza stradale, invitandoci a impegnarci in azione di responsabilità e prevenzione”.