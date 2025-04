Ventotene, il Prefetto ordina il ripristino della gestione rifiuti

“Formia Rifiuti Zero accoglie con favore l’ordinanza n. 0026136 dell’11 aprile 2025, con la quale il Prefetto di Latina ha preso atto della deliberazione della Giunta Comunale di Ventotene del 6 febbraio scorso – con cui era stato soppresso il centro di raccolta comunale – e ha ingiunto al Sindaco di Ventotene di adottare, senza ulteriori ritardi, tutti i provvedimenti necessari a garantire e ripristinare una corretta gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi, in virtù delle sue competenze in materia igienico-sanitaria”. Lo rendono noto i vertici della società.

“L’ordinanza prefettizia conferma quanto Formia Rifiuti Zero denuncia da tempo: l’isola necessita di un centro di raccolta comunale definitivo, funzionale, regolarmente autorizzato, e adeguato agli standard di legge. È un impegno che il Comune di Ventotene aveva assunto formalmente già nel 2019 e rispetto al quale risulta tuttora inadempiente, con tutte le conseguenze visibili ogni giorno sul territorio”.





“Il provvedimento del Prefetto dimostra con chiarezza l’infondatezza di molte delle critiche e delle ricostruzioni strumentali circolate nei mesi scorsi. A chi, anche nel dibattito politico locale, ha cercato di mettere in discussione il lavoro di FRZ, si ricorda che il rispetto dei fatti e della documentazione è essenziale, soprattutto quando si parla di servizi pubblici e salute collettiva”.

“Formia Rifiuti Zero continuerà a svolgere il proprio compito con serietà, nel pieno rispetto della legalità, a tutela dei cittadini, dell’ambiente e della trasparenza nella gestione del servizio”.