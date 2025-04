Terracina, domenica l’Anxur Music Ensemble torna con il Concerto per la Passione

La banda musicale Anxur Music Ensemble torna protagonista domenica 13 aprile alle ore 19 nella chiesa di San Domenico Savio a Terracina con il Concerto per la Passione, giunto alla sua quarta edizione. Con questo evento diventato ormai appuntamento fisso nel panorama culturale cittadino, l’ensemble diretto dal maestro Luca Cervoni offre un nuovo, grandioso spettacolo musicale. Il complesso bandistico eseguirà un concerto dal programma ricco e variegato, che spazia da brani originali per banda alla musica classica, passando per le colonne sonore di film. In programma brani di autori come Ravel, Waignein, Doss, Williams e Shostakovich.

Per la quarta edizione del Concerto per la Passione, dedicata alla “Speranza di Resurrezione”, tematica inerente al Giubileo e alla Pasqua, Anxur Music Ensemble realizza un progetto straordinario. Ospiterà infatti il maestro Fulvio Creux che, in qualità di direttore ospite, guiderà il complesso bandistico nell’esecuzione di alcuni brani. “La partecipazione di Creux, pietra miliare delle bande Musicali a livello nazionale e internazionale, per molti anni direttore della banda della Guardia di Finanza e dell’Esercito, rappresenta per tutta la città di Terracina una straordinaria opportunità di crescita culturale e artistica”, sottolineano dall’Anxur Music Ensemble. “Questa partnership giunge a conclusione del progetto Prova col maestro, iniziativa promossa dall’Anbima Lazio, l’associazione nazionale delle bande musicali, e testimonia perfettamente lo spirito di Anxur Music Ensemble: suonare in amicizia, divertendosi, e con l’obiettivo di offrire al proprio pubblico spettacoli unici”.





Come accade fin dal suo primo concerto, l’evento, a una settimana dalla Santa Pasqua, quando ricorre la Domenica delle Palme, avrà un nobile fine: raccogliere fondi a favore della Casa-famiglia Gregorio Antonelli. Presenterà il concerto Fabio Arduini, a fare gli onori di casa sarà invece il parroco di San Domenico Savio, don Fabrizio Cavone. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Terracina e dell’Associazione nazionale bande musicali Anbima Lazio. Da quest’anno media partner dell’evento è Radio Show Italia 103.5.