Latina, sorpresi con quasi due chili di droga: ragazzi in manette

Nella giornata di venerdì gli agenti della Questura di Latina hanno arrestato due ventitreenni, entrambi cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale: sono accusati di concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i poliziotti della Squadra Mobile del capoluogo pontino, impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel quartiere Nicolosi, transitando in via Vittorio Veneto, angolo piazzale Gorizia, hanno notato un’autovettura sospetta. A bordo stavano salendo i due giovani, già noti alle forze dell’ordine, uno dei quali aveva in mano un involucro che subito ha attirato le attenzioni degli investigatori, che procedevano al controllo.





L’intuizione degli agenti si è rivelata esatta, infatti l’involucro conteneva oltre un etto di hashish. Sono state quindi effettuate delle perquisizioni personali, domiciliari e dell’autovettura, che hanno consentito di rinvenire altro stupefacente – complessivamente, sono stati sequestrati circa 1.5 chili di hashish, 300 grammi di marijuana ed alcuni grammi di cocaina – oltre a materiale per la pesatura. In aggiunta, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato due repliche di pistole (una semiautomatica ed una a tamburo) e relativi proiettili a salve.

Parte dello stupefacente sequestrato era occultato nel cofano dell’autovettura, incastrato nel vano della batteria. A margine del blitz concluso con le manette in flagranza di reato, i due giovani sono stati condotti presso la locale casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.