Fucili e cartucce nascosti in casa, 53enne di Fondi arrestato

Nella giornata di venerdì, i carabinieri della Compagnia di Terracina e del Nucleo Investigativo di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un fondano di 53 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per i reati di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento e ricettazione di arma provento di furto.

Nello specifico, al termine di un’articolata attività d’indagine i carabinieri hanno sottoposto l’arrestato a perquisizione domiciliare, rinvenendo nella sua disponibilità due fucili, di cui uno artigianale risultato da accertamenti provento di furto, 150 cartucce calibro 9X21, 8 cartucce calibro corto, 50 cartucce calibro 7X65, 47 cartucce calibro 357, 97 cartucce calibro 45 e 50 cartucce calibro 9. Il tutto era stato abilmente occultato in una intercapedine realizzata sotto il solaio della propria abitazione.





Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria il 53enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.

“Continuano ormai dallo scorso 26 novembre, vale a dire all’indomani dell’esecuzione del provvedimento cautelare che ha sgominato il gruppo di narcotrafficanti denominato Del Vecchio-Lauretti, costantemente i controlli dei carabinieri nella città di Fondi tendenti a garantire la sicurezza in città”, sottolinea il Comando provinciale dell’Arma.