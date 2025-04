Terracina, sabato torna la rappresentazione della Passione di Cristo

Dal 2017, (ad eccezione degli anni della pandemia 2020 e 2021) ogni anno Terracina diventa un palcoscenico straordinario per raccontare la Passione di Cristo, un viaggio che accompagna i visitatori attraverso le ultime ore di vita di Gesù. Un cammino che inizia con il tradimento di Giuda e giunge fino alla Resurrezione, attraversando momenti indimenticabili come l’Ultima Cena, il Giardino del Getsemani, i Tribunali (presieduti da Caifa, Pilato ed Erode) e culminando nella crocifissione. Ma ciò che rende davvero speciale questo evento è che non ci sono scenografie costruite ad hoc: i veri protagonisti sono i luoghi, i monumenti e le chiese del centro storico di Terracina, che si trasformano magicamente in una Gerusalemme viva, pulsante, avvolta da un’atmosfera che non si può descrivere, ma solo vivere.

Gli abiti, confezionati con maestria dalle sartorie teatrali, non sono solo costumi, ma veri e propri elementi che evocano la storia e l’emozione di quel tempo. Ogni dettaglio, ogni piega, ogni cucitura è pensata per farci sentire parte di una storia che va oltre il tempo, facendo vivere in modo autentico quella che è una tradizione che affonda le radici nella fede e nella cultura del nostro territorio.





Questa sacra rappresentazione nasce dall’intuizione di Giuseppe Norcia e Romano Sciscione, che nel corso degli anni l’hanno vista crescere e diventare un appuntamento imperdibile. Oggi l’evento è organizzato dall’Associazione Amici dell’Arte ODV, una realtà che, grazie alla sua passione e dedizione, ha visto questo progetto farsi strada fino a entrare nell’associazione nazionale “Europassione per l’Italia”, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento come patrimonio immateriale dall’UNESCO.

Nel corso degli anni, la manifestazione ha acquisito un prestigio crescente: non solo per la sua intensità emotiva, ma anche per il suo valore simbolico. Dal 2019 al 2023 è stata insignita dell’annullo filatelico, con relativa cartolina commemorativa di Poste Italiane, una tradizione che è stata già confermata per il 2025. Altra novità importante e che la manifestazione quest’anno avrà il privilegio di portare il logo del Giubileo, concesso dal Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano.

Ciò che rende davvero unica la Sacra Rappresentazione di Terracina è che non è mai una semplice rappresentazione teatrale: è un atto di fede che coinvolge tutta la comunità. I protagonisti non sono attori professionisti, ma cittadini che vivono ogni momento con una passione e una dedizione che rendono l’evento ancora più autentico. In occasione del Giubileo 2025, la rappresentazione sarà interamente concentrata sul centro storico di Terracina, con il suo epilogo spettacolare che avverrà nel Teatro Romano, dove la crocifissione segnerà il culmine di un percorso che lascia il segno nel cuore di chi partecipa e a coloro che non possono entrare, vista la capienza limitata, sarà presente in Piazza Municipio un Maxischermo dove vedere le scene clou, Via Crucis, Crocifissione e Resurrezione.

Questa non è solo una rievocazione storica: è una celebrazione viva della fede, una testimonianza di speranza che, anno dopo anno, conquista sempre più cuori, facendo di Terracina un punto di riferimento per chi desidera vivere in modo profondo e autentico il mistero della Passione. Vi diamo appuntamento per viverlo con noi il 12 aprile 2025 dalle ore 20.30, nel centro storico alto, a partire dalla chiesa del Purgatorio.