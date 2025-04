Evade dai domiciliari per comprare una bottiglia di vino, arrestato

Nei giorni scorsi la polizia di Gaeta ha tratto in arresto un 46enne, accusato di evasione. Sottoposto ai domiciliari in esecuzione della misura cautelare disposta dal giudice, era stato controllato dagli agenti del Commissariato, che durante la mattinata, nell’ambito dei previsti controlli ai soggetti ristretti, lo avevano trovato regolarmente in casa.

Nel corso della stessa mattinata gli agenti, transitando di nuovo lungo la strada dell’abitazione, hanno notato il portone d’ingresso completamente spalancato. Insospettiti, hanno quindi deciso di verificare nuovamente la presenza in casa dell’uomo, verificandone l’assenza.





In effetti, dopo circa 20 minuti di attesa nei pressi dell’abitazione, i poliziotti lo hanno visto rientrare. Il 46enne è subito apparso sorpreso dalla loro presenza ed ha tentato di giustificare la propria uscita con la scusa di essere andato ad acquistare dei generi di sostentamento. “Ma in realtà all’interno della shopper che portava con se, l’uomo aveva solo una bottiglia di vino”, dice la Questura di Latina.

Gravato da numerosi precedenti di polizia tra cui reati contro il patrimonio e contro la persona, l’uomo stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico elettronico per dei reati commessi nei confronti della ex compagna. Accertata l’evasione, i poliziotti hanno dunque proceduto all’arresto. Su disposizione del pubblico ministero è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida e dell’eventuale valutazione di aggravamento della misura.