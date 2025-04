Ascensore bloccato da mesi alla stazione di Fondi: è scontro tra sindaci

Scontro aperto sull’ascensore della stazione di Fondi-Sperlonga, inservibile da mesi. Il consigliere fondano d’opposizione Francesco Ciccone ha denunciato politicamente il disservizio appellandosi ai sindaci dei due comuni serviti dallo scalo ferroviario di Fondi, il primo cittadino di Sperlonga ha attaccato l’omologo della città confinante, quest’ultimo ha replicato respingendo al mittente ogni accusa.

“Doveva essere ripristinato il 21 dicembre 2024”, la denuncia pubblica di Ciccone. “Sono trascorsi inutilmente oltre tre mesi. Da qualche settimana il cartello è cambiato ma il risultato è sempre lo stesso. Purtroppo per noi. L’ascensore del nostro scalo ferroviario è inutilizzabile. Da almeno cinque mesi. Come possono testimoniare i numerosi pendolari fondani che ci hanno segnalato il grave disservizio”.





“Il 9 aprile abbiamo sollecitato per la seconda volta a distanza di un mese Rete Ferroviaria Italiana SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane circa il mancato funzionamento dell’ascensore presso lo scalo ferroviario Fondi-Sperlonga. Unendo la nostra voce a quella di tanti cittadini amareggiati e che attendono il collaudo (preannunciato per aprile) che dovrebbe permettere il riavvio degli impianti, che RFI tiene a chiarire ‘sono stati completamente sostituiti’ e sul suo sito riporta come ‘per lavori in corso il binario 3 non è accessibile'”.

“L’accessibilità degli spazi di una stazione a tutti i viaggiatori con disabilità o a ridotta mobilità è fondamentale e va garantita. Sempre. Questi gravi disservizi tra l’altro costringono molti a spostarsi verso altri scali. Monte San Biagio in particolare. Per questo motivo – sottolinea il consigliere di Fondi Vera – riteniamo assurda la situazione che si è venuta a creare nel nostro scalo ferroviario. Un appello lo rivolgiamo anche all’amministrazione comunale di Fondi ed a quella di Sperlonga, attraverso una nota indirizzata ai sindaci Maschietto e Cusani, affinché si facciano carico di sollecitare un intervento definitivo per risolvere un annoso problema che ciclicamente colpisce la nostra Stazione. Da troppo tempo”.

A ruota è intervenuto Cusani, che ha annunciato pubblicamente di farsi promotore presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della nota di Ciccone, “l’unico – fino ad oggi – ad aver sollevato con forza il problema a livello istituzionale”.

“Non resterò a guardare mentre un’intera comunità viene ignorata”, dichiara Cusani. “Ho letto e condiviso la nota del consigliere Ciccone, un atto di responsabilità e coraggio politico. Sarà mia premura inviarla e presentarla direttamente al Ministero, con la richiesta di un intervento immediato e risolutivo. Non c’è più tempo da perdere, e non possiamo più accettare prese in giro”.

Il sindaco di Sperlonga punta il dito: “L’amministrazione comunale di Fondi è colpevolmente assente. In una situazione così grave, chi amministra avrebbe dovuto alzare la voce, pretendere soluzioni, farsi sentire ogni giorno. Invece, abbiamo assistito a un silenzio assordante, che offende il buon senso e la dignità di un territorio che vive di lavoro, pendolarismo, turismo”.

Cusani non usa mezzi termini: “Ci troviamo di fronte a un disservizio che limita la mobilità, discrimina le persone con disabilità e mina l’immagine turistica della nostra area. E tutto questo accade nel silenzio di chi dovrebbe governare con prontezza e lungimiranza. È inaccettabile”. Il sindaco chiede quindi al Ministero delle Infrastrutture un intervento diretto: “Il collaudo doveva essere fatto mesi fa. Ora servono risposte, non altre attese. È compito dello Stato garantire servizi pubblici funzionanti. Io sarò portavoce della voce di centinaia di cittadini esasperati”.

Infine, Cusani rilancia il valore politico dell’iniziativa di Ciccone: “In un panorama troppo spesso dominato dal conformismo e dal disinteresse, il consigliere Ciccone ha avuto il coraggio di esporsi, di battersi, di alzare la voce dove altri hanno taciuto. Il suo gesto non resterà isolato: lo porterò con me nei palazzi dove si decide, e lo farò con forza e determinazione. Sperlonga è con lui, e lo sarà fino alla soluzione del problema”.

Ed ecco la pronta replica del sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, che innanzitutto precisa che “come stabilito in data 17 marzo 2025, e successivamente comunicato all’ente, l’impianto tornerà in funzione il prossimo lunedì 14 aprile”.

“Ringrazio il solerte primo cittadino del comune confinante per l’impegno e l’interessamento – dice Maschietto – ma il sottoscritto ha tempestato di lettere, telefonate, note e solleciti il settore competente di Rfi fino all’ottenimento dell’obiettivo. Nessun immobilismo o rimpallo, dunque, semmai ho preferito percorrere strade più proficue rispetto al mio collega che sta utilizzando sistematicamente i media per portare avanti una campagna mediatica contro il sottoscritto e contro la città di Fondi per motivazioni più politiche che di reale interesse collettivo. Colgo occasione per ricordare al sindaco Cusani, che ha elogiato il consigliere Ciccone ‘il quale ha avuto il coraggio di esporsi, di battersi, di alzare la voce dove altri hanno taciuto’ che denunciare disservizi sui social o sulla stampa non risolverà i problemi della città. Lavorare, mediare, interloquire, insistere e, se necessario, battere i pugni nelle sedi preposte, al contrario, talvolta funziona. Quindi ringraziamo il sindaco di Sperlonga per la disponibilità e il consigliere Ciccone per l’’eroica azione mediatica’, ma il problema è stato risolto senza scomodare il Ministero delle Infrastrutture”.