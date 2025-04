La Fiamma della Speranza degli Special Olympics atterra a Fiumicino con ITA Airways

Il simbolo dei Giochi Invernali di Torino 2025 accende l’entusiasmo all’Aeroporto Leonardo da Vinci

L’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino ha accolto la Fiamma della Speranza, simbolo degli “Special Olympics World Winter Games” di Torino 2025, dedicati agli atleti con e senza disabilità intellettiva. Il “sacro fuoco” è atterrato con il volo ITA Airways AZ721 proveniente da Atene, dando ufficialmente il via al percorso verso i Giochi Invernali che si svolgeranno dall’8 al 15 marzo 2025.





Cerimonia d’accoglienza tra autorità e valori di inclusività

L’arrivo della Fiamma è stato celebrato in grande stile alla presenza di importanti personalità: il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, l’Amministratore Delegato di ADR Marco Troncone e il Presidente ENAC Pier Luigi Di Palma. La delegazione ufficiale comprendeva anche il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e la Presidente del Comitato Organizzatore Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Durante la cerimonia, Sandro Pappalardo ha espresso l’orgoglio di ITA Airways nel collaborare alla realizzazione degli Special Olympics, sottolineando l’impegno verso la sostenibilità sociale e l’inclusività. “Trasportare la Fiamma della Speranza è un onore e un’opportunità per promuovere valori fondamentali come l’accoglienza e il rispetto,” ha dichiarato il Presidente. Anche Vincenzo Nunziata, a nome di Aeroporti di Roma, ha ribadito l’importanza di Fiumicino come hub di incontro e condivisione. “L’Aeroporto è molto più di un luogo di transito: è un ponte tra culture e comunità,” ha aggiunto.

Special Olympics Torino 2025: uno spettacolo di sport e inclusione

Gli Special Olympics World Winter Games rappresentano un evento globale che celebra la diversità e le abilità attraverso lo sport. Oltre 3.000 atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno in diverse discipline invernali, promuovendo l’inclusione e dimostrando come lo sport possa unire persone di ogni origine e condizione. L’edizione di Torino 2025 punta a essere un evento sostenibile e accessibile, portando benefici tangibili al territorio e alla comunità.

