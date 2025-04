Nel primo pomeriggio dello scorso lunedì a Latina, in via Nascosa, si è sviluppato un incendio in un’area privata dove una struttura in legno di circa 40 metri quadri veniva completamente avvolta dalle fiamme.

Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco l’incendio è stato contenuto. Gli stessi, in collaborazione con i Carabinieri, hanno controllato l’area per acquisire elementi utili a stabilire le cause che dell’incendio. Fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte.