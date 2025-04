Il cocktail perfetto per uno stile di vita in salute

Adottare uno stile di vita sano è prioritario per garantire il benessere al proprio corpo, sia fisico che mentale. Un “cocktail perfetto” che ha come ingredienti attività fisica, ore dedicate al riposo e alimentazione salutare. Trovare un equilibrio tra calorie acquisite mediante il cibo e calorie bruciate attraverso l’esercizio fisico significa scongiurare il rischio di sovrappeso, uno dei principali responsabili delle problematiche a livello cardiovascolare.

Diversi studi scientifici hanno indicato quali siano le proporzioni “giuste” tra sonno, esercizio e sedentarietà. Apportare all’organismo i nutrienti utili a mantenerlo in salute e praticare attività fisica regolarmente mantiene sotto controllo non solo la pressione, ma anche i livelli di colesterolo nel sangue. E il sonno agisce come amplificatore dei benefici ottenuti.





Il giusto equilibrio tra sonno, esercizio e sedentarietà

La ricerca scientifica coordinata da Christian J.Brakenridge del Baker Heart and Diabetes Institute di Melbourne si è posta l’obiettivo di calcolare il numero di ore da trascorrere giornalmente in posizione seduta, in piedi, dormendo o dedicandosi all’attività fisica per ridurre il rischio di comparsa del diabete e tutelare la salute cardiovascolare.

Venendo ai numeri, il recupero fisico e mentale è favorito da un sonno ristoratore di 8,3 ore. Assieme a 2,2 ore di attività fisica “leggera”, abbinate ad un pari numero di ore d’attività intensa, si contribuirà al metabolismo e verrà mantenuto il cuore in salute. Sarebbero 6 le ore da trascorrere seduti, e 5,2 quelle da passare in piedi, per diminuire il rischio di malattie cardiovascolari e diabete. Delle brevi pause volte a interrompere la sedentarietà sono di grande aiuto nei confronti del già citato metabolismo e della concentrazione.

Uno studio condotto dall’Università della California (UCLA) ha dimostrato come rimanere seduti troppo a lungo tenda ad assottigliare alcune parti del cervello aventi a che fare con la memoria. Alzarsi dalla scrivania e concedersi una brevissima camminata in ufficio per raggiungere la macchinetta del caffè, o respirare affacciandosi alla finestra, sono abitudini da non sottovalutare.

Il benessere frutto di alimentazione equilibrata e integrazione

A influire negativamente anche in modo importante su capacità di memoria e qualità del sonno è una dieta che privilegia zuccheri e grassi saturi e risulta povera di nutrienti. A tal proposito, all’interno dell’Università di Uppsala (Svezia) è stato condotto uno studio che ha esaminato l’interconnessione tra sonno e alimentazione. I dati emersi, pubblicati sulla rivista Obesity, hanno evidenziato come seguire una dieta equilibrata si rifletta positivamente su sonno e salute del cervello. Il cibo può divenire uno strumento molto utile se l’intenzione è proteggere l’organismo, preservare la mente e, in genere, vedere migliorare la qualità di vita. Troppi grassi riducono anche la qualità del sonno ed esiste una correlazione tra stanchezza mentale e il declino cognitivo che ha luogo con l’invecchiamento.

Ad assumere un ruolo cardine, nelle diete, sono proteine e micronutrienti essenziali; entrambi tali elementi, infatti, concorrono al recupero muscolare e contribuiscono a mantenere l’organismo in salute. Tuttavia, anche mostrandosi attenti all’alimentazione è possibile che si verifichino carenze. A garantire un adeguato apporto di nutrienti sono gli integratori alimentari: se assunti nelle quantità indicate, e nei momenti in cui è necessario, aiutano ad integrare vitamine, minerali e non solo.

Gli integratori alimentari possono essere d’aiuto?

Alcol e fumo quali fattori che influenzano la salute

Su The Lancet sono apparsi i dati di uno studio in merito all’impatto dell’alcol sulla salute. La ricerca ha evidenziato come un consumo eccessivo riduca l’aspettativa di vita e come bere alcolici nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 39 anni, pur in quantità limitate, non avrebbe alcun beneficio. Tali dati sono confrontabili con quelli relativi al fumo, altra abitudine che aumenta il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari; a confermarlo è stato il report “Health at a glance: Europe” nel capitolo dedicato ai fattori di rischio su benessere (fisico e mentale) dei cittadini europei. Il report definisce il fumo il maggiore fattore di rischio, tra quelli evitabili, e la principale causa di morte prematura dell’UE.

Le bevande alcoliche, dal canto loro, possono favorire l’insorgere di malattie cardiache, cirrosi epatica, ictus e alcune tipologie di cancro. Ecco per quale motivo è essenziale alimentarsi in modo equilibrato, limitando le bevande alcoliche, concedendo il giusto tempo al sonno, all’attività fisica e alla sedentarietà.