La scoperta questa mattina a Terracina. L’allarme lanciato da alcuni passanti lungo via Ponte Rosso.

Allertate le forze dell’ordine, sul posto si sono portati i vigili del fuoco, per il recupero del corpo e gli uomini del personale sanitario che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.





La Polizia Locale, invece, ha gestito il traffico sull’Appia.

Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe si tratti di una donna.