“Festival dei Giovani”, Gaeta festeggia la decima edizione

Si sta svolgendo in questi giorni a Gaeta la decima edizione del Festival dei Giovani, un evento che raduna migliaia di studenti e studentesse provenienti da tutta Italia. Quest’anno il messaggio principale del Festival, riassunto nel concetto Insieme Noi siamo Futuro, celebra la collaborazione e la coesione come valori essenziali. Il tema invita a superare le barriere generazionali, culturali e di talento, costruendo ponti per affrontare sfide cruciali come la parità di genere, l’innovazione, l’inclusività e un futuro sostenibile.

Da sempre, il Festival è un luogo di scambio, apprendimento e crescita, dove i giovani e i partner si sentono parte di un progetto collettivo e ambizioso. Nato grazie a Noisiamofuturo, è sostenuto dal Comune di Gaeta e dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. Questo supporto mira a potenziare il sistema regionale di formazione e istruzione, garantendo il diritto allo studio fino ai 18 anni e incentivando l’accesso agli studi universitari e post-universitari.