Disinfestazioni in vista dell’estate, le operazioni a Fondi

È partita nei giorni scorsi a Fondi l’operazione di derattizzazione, il servizio di disinfestazione delle zone urbane, nella rete fognaria e in prossimità delle aree pubbliche.

Dal Municipio, proprio per massimizzare l’efficacia, si consiglia ai privati di effettuare analoghi interventi nelle rispettive proprietà. L’obiettivo è evitare che blatte, insetti e ratti in fuga dalle aree oggetto di disinfestazione finiscano in abitazioni e proprietà private in cui il Comune non può intervenire.

A tal riguardo, è stata informata la cittadinanza che la società aggiudicatrice del servizio ha proposto una particolare scontistica riservata a tutti i residenti nel territorio comunale che desiderino estendere la disinfestazione e la deblattizzazione alle aree private.

Di seguito l’intero calendario per il 2025:

8-9 aprile: derattizzazione in tutto il territorio comunale