Alunni a scuola di “spedizioni”, la visita all’ufficio postale

Ieri mattina a Lenola, 24 alunni della quarta elementare dell’Istituto Renzo Tatarelli hanno fatto visita all’ufficio postale di Via Napoli per conoscere le attività che vengono svolte dagli operatori di sportello e soprattutto per scoprire i vari momenti che caratterizzano il percorso compiuto dalle loro letterine, dal momento dell’inserimento nella cassetta d’impostazione fino alla consegna al destinatario.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto “L’evoluzione della Corrispondenza nel Tempo”, rientra tra gli obiettivi formativi realizzati dall’Istituto d’istruzione Tatarelli finalizzati alla conoscenza e al confronto delle attuali modalità di comunicazione interpersonale, del loro valore e utilità.

Tiziana Dentice, referente di Filatelia provinciale, e Maurizio Giannetta, direttore dell’ufficio postale, hanno accolto le due insegnanti e gli alunni illustrando loro le varie tappe del viaggio che compiranno le loro lettere, la storia del francobollo e il perché del suo utilizzo, l’evoluzione dei processi di consegna della corrispondenza, l’importanza della figura del portalettere e soprattutto l’importanza e il valore della scrittura.

Durante il percorso sono state molte le domande che i curiosi alunni hanno rivolto alla referente di Filatelia Frosinone e Latina.

“È stato un piacere – ha affermato Tiziana Dentice – incontrare i bambini nel contesto di un ufficio postale. L’entusiasmo e la curiosità che hanno dimostrato in questo piccolo viaggio ha contagiato tutti noi. Ringrazio l’Istituto per averci coinvolto in questo loro validissimo progetto che oltre a far scoprire ai bambini il lavoro che si svolge all’interno di Poste Italiane ha come principale aspetto qualificante quello di far comprendere ai bambini l’importanza e il grande valore della scrittura”.

Al termine della visita, dopo che gli alunni hanno imbucato le loro letterine nella cassetta di impostazione all’esterno dell’ufficio postale, sono stati consegnati a tutti i bambini, oltre che una cartolina postale anche dei gadget aziendali.