Acquista on line una macchina da cucire ma è una truffa

Nella giornata di ieri, a conclusione di attività investigativa i Carabinieri della Stazione di Sonnino, hanno denunciato, in stato di libertà, una donna di 51 anni, già nota alle forze di polizia e un uomo di 23 anni entrambi residenti a Roma, per il reato di truffa in concorso commessa a mezzo internet.

Nello specifico, a seguito di una presentata da un cittadino nigeriano di 48 anni residente a Sonnino, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che ha permesso di identificare l’uomo e la donna.





In particolare gli indagati, avevano pubblicato su una nota piattaforma social network, una falsa inserzione di una macchina per cucire facendosi accreditare la somma.

In particolare, gli indagati, raggiravano la vittima facendosi accreditare su una carta di credito prepagata la somma di 150 euro per l’acquisto di una macchina da cucire pubblicizzata su una nota piattaforma social network, senza consegnare l’oggetto, nonostante gli accordi raggiunti.