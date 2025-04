Maltrattamenti in famiglia, scatta l’arresto

La polizia di Gaeta ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino rumeno residente nella città, accusato di maltrattamenti nei confronti del figlio maggiorenne. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, Alessandra Casinelli, su richiesta del Sostituto Procuratore Alfredo Mattei.

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente il figlio con una frequenza di tre volte a settimana, spesso sotto l’effetto di alcol e, talvolta, di sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni della vittima, raccolte dagli investigatori del Commissariato di Gaeta, sono state confermate da testimoni.





Le autorità hanno ritenuto gli elementi raccolti di estrema gravità. L’indagato, già coinvolto in un altro procedimento penale, avrebbe mostrato totale disprezzo per i provvedimenti dell’Autorità, arrivando a minacciare apertamente la vittima. Per questo motivo, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, considerandolo una persona estremamente pericolosa.