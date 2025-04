Celebrata anche a Sperlonga la “Settimana Verde”

Una visita di gruppo presso il Museo Archeologico della Grotta di Tiberio di Sperlonga ed una passeggiata lungo il primo tratto del sentiero dell’Antica via Flacca fino alla Panchina Gigante: è stata un successo la prima “uscita” della delegazione locale dell’Associazione Ambiente Mare Italia. La giornata, organizzata dal delegato Andrea Izzi, ha visto la presenza anche del presidente dell’Ami, Alessandro Botti.

“La zona della Riviera di Ulisse e in particolare di Sperlonga, è particolarmente adatta per iniziative del genere – ha dichiarato il delegato locale dell’Ami, Andrea Izzi – perché grazie alle sue ricchezze storiche, archeologiche e naturali, è in perfetta simbiosi con il significato della giornata di oggi”.





La giornata infatti ricade esattamente nell’iniziativa nazionale dell’associazione Ami, ovvero la ‘Settimana Verde 2025’ dell’Associazione Ambiente Mare Italia (Ami), festa nazionale dell’ambiente e della sostenibilità, con la Campagna di sensibilizzazione sul tema dello Sviluppo sostenibile ‘Proteggi Oggi ciò che appartiene al Domani. La Terra è nelle nostre mani’.

Una iniziativa che ha visto il patrocinio di istituzioni di primo rilievo quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, la Marina Militare Italiana, il corpo della Guardia Costiera Nazionale, dalla Lega Navale e la Federazione Italiana Vela, tanto per citarne alcuni.

“Sperlonga si è inserita direttamente in questa campagna – ha aggiunto ancora Andrea Izzi- una iniziativa che ha visto l’Associazione Ambiente Mare Italia impegnarsi con manifestazioni ed eventi in ben 16 regioni italiane diverse, con circa 120 iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità, di intervento e monitoraggio ambientale e di conoscenza e valorizzazione territoriale”.

Anche quest’anno la Settimana Verde AMI vede l’importante collaborazione della Fidapa Bpw italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), movimento di opinione indipendente senza scopi di lucro, impegnato anche nel promuovere iniziative volte alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

L’iniziativa di domenica, ha visto la partecipazione di un notevole gruppo di persone, confermando agli organizzatori che i temi dell’ambiente, e del mare circostante sono molto sentiti dal pubblico. Per questo, a breve l’Associazione non esclude altre iniziative simili, anche a livello locale nel prossimo futuro.