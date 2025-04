Scafista da Terracina ripara a Londra, arrestato

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Ragusa, nei confronti di un uomo di nazionalità egiziana accusato di traffico di migranti.

Il soggetto, nel 2022 era stato arrestato dalla Questura di Ragusa per il suo presunto coinvolgimento nell’organizzazione di un vasto traffico di esseri umani, era riuscito a fuggire all’estero, rendendosi irreperibile per lungo tempo.





L’indagine, che aveva portato all’arresto, lo aveva coinvolto nell’organizzazione di un trasferimento via mare di 463 migranti, i quali sarebbero stati introdotti illegalmente nel nostro paese, dietro pagamento di importanti somme di denaro.

A seguito dell’arresto, l’uomo era stato posto ai domiciliari, con braccialetto elettronico, presso un’abitazione dichiarata a Terracina. Tuttavia, come reso noto dagli agenti, dopo alcuni mesi di detenzione, l’uomo aveva tranciato il dispositivo di monitoraggio e aveva fatto perdere le sue tracce.

Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di Terracina, non si sono fermate alla sua fuga. Attraverso meticolose attività investigative, gli agenti sono riusciti a raccogliere elementi che hanno indicato una possibile destinazione all’estero, in particolare in Inghilterra. Con questa nuova pista, è stata avviata una richiesta di cooperazione internazionale tramite l’Interpol e, contestualmente, è stato emesso un mandato di arresto europeo.

La svolta decisiva è arrivata quando l’uomo è stato localizzato a Londra, dove nel frattempo si era stabilito. A seguito di un procedimento giuridico internazionale, le autorità inglesi hanno dato il via libera all’estradizione dell’uomo.

Il 31 marzo scorso, il trafficante di migranti è arrivato a Roma, atterrando all’aeroporto di Fiumicino. Qui, gli agenti della Polizia di Stato lo hanno arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito al carcere di Regina Coeli, dove dovrà rispondere delle accuse a suo carico.