Controlli ad Aprilia, identificate quasi 200 persone

Ingenti controlli nella città di Aprilia a seguito anche delle vicende di cronaca nei giorni scorsi.

Nella serata del 3 aprile, la città è stata teatro di un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, organizzato nell’ambito delle operazioni “ad alto impatto” per garantire la sicurezza e prevenire i reati. Questa attività rientra nelle strategie pianificate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto alle condotte criminali e migliorare la sicurezza della cittadinanza attraverso il coordinamento di tutte le forze di polizia.





Le operazioni, che hanno visto coinvolte numerose pattuglie della Polizia di Stato di Aprilia e Cisterna, sono state supportate dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, con il contributo fondamentale anche della polizia locale. Le forze in campo hanno concentrato i loro sforzi principalmente nella zona centrale della città, prestando particolare attenzione ai quartieri più degradati e abbandonati, dove spesso si concentrano fenomeni di illegalità.

Durante il servizio, sono stati effettuati numerosi posti di controllo in vari punti strategici della città, che hanno consentito di identificare ben 185 persone, alcune delle quali risultate avere precedenti penali o di polizia. Inoltre, sono stati ispezionati 144 veicoli, con il risultato di elevare cinque sanzioni per violazioni del codice della strada. Non sono mancate anche misure più incisive: la carta di circolazione di un veicolo è stata ritirata e il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Queste attività di controllo non sono solo finalizzate alla repressione di reati, ma hanno anche l’obiettivo di creare un effetto di deterrenza duraturo, facendo sentire la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Le operazioni di sicurezza proseguiranno nelle prossime settimane, non solo ad Aprilia, ma anche in altri comuni della provincia di Latina, con l’intento di mantenere alta l’attenzione su tutta la zona.