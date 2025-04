Maltrattamenti alla moglie, allontanato da casa con divieto di avvicinamento

Giovedì pomeriggio la Squadra Mobile di Latina ha eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un uomo, originario di Velletri e residente nel capoluogo pontino, presunto responsabile di maltrattamenti ai danni della moglie.

In particolare l’uomo, per tutta la durata della vita matrimoniale ed anche nel periodo in cui la moglie era in attesa del loro figlio, l’avrebbe sottoposta a condotte vessatorie, con violenze morali e fisiche e frequenti minacce, che in alcuni casi avrebbe proferito anche davanti al figlio più grande della donna, nato da una precedente relazione.





La vittima, di origini straniere, avrebbe subito in più occasioni umiliazioni e insulti e sarebbe stata anche aggredita dall’uomo, che in un’occasione l’avrebbe afferrata al collo minacciandola di morte.

Una serie di condotte continue che avrebbero portato la malcapitata a vivere in una condizione di assoggettamento psicologico, tanto da portarla anche a lasciare il proprio lavoro.

Le condotte dell’indagato, protrattesi nel tempo, hanno portato la donna a denunciare tutto agli investigatori, denunce avvenute anche negli anni precedenti ma che poi la donna poi aveva sempre ritirato.

Fino all’ultimo episodio, riferito ai primi giorni dello scorso mese di marzo, quando la vittima, in seguito ad un’escalation delle violenze e delle minacce, ha chiesto di nuovo aiuto denunciandolo alla polizia.

Le dichiarazioni della vittima e i riscontri ottenuti dalle attività investigative degli agenti della Squadra Mobile, acquisiti anche attraverso l’ascolto di testimoni, hanno portato il pubblico ministero a richiedere l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura disposta dal gip ed eseguita dai poliziotti della locale Squadra Mobile.