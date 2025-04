Grotta Guattari e Villa Domiziano: due tesori da scoprire

In arrivo nuovi appuntamenti promossi dall’associazione Pro Loco di San Felice Circeo, finalizzati a scoprire due siti davvero preziosi: Grotta Guattari e Villa Domiziano. Si comincia con la prima visita guidata in programma per il prossimo 22 aprile, una passeggiata nella villa imperiale immersa nel Parco Nazionale del Circeo e che si affaccia sulle sponde del Lago di Paola. Sarà un’occasione per visitare l’impianto termale, le cisterne e più in generale un sito unico sul territorio e non solo che sarà illustrato da una guida esperta e qualificata. Durata dell’attività: ore 9.30–12.

Nel secondo appuntamento, previsto per il prossimo 24 aprile, i visitatori avranno la possibilità di entrare in una vera e propria “capsula del tempo” per scoprire un tesoro preistorico. Stiamo parlando delle visite guidate presso il sito di Grotta Guattari, che saranno suddivise in due turni con i seguenti orari: primo turno ore 9.30–secondo turno ore 10.30. Nel corso dell’attività sarà possibile conoscere non soltanto la storia di Grotta Guattari, ma anche i risultati sorprendenti ottenuti dopo le ultime campagne di scavo, che hanno portato al ritrovamento di nuovi reperti e testimonianze circa la presenza del Neanderthal al Circeo.