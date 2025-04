Giulia Gonzaga, il docufilm girato a Fondi approda sulla Rai

Giulia Gonzaga e la sua storia, che appassiona ed affascina generazioni e generazioni da oltre 500 anni, approda sugli schermi di Rai Tv. La figura che tanto lustro ha donato alla città di Fondi è stata ripresa, raccontata e studiata in un docufilm prodotto dalla società Produzione Straordinaria Srl, di Augusto Pelliccia, partendo da un’idea del fondano Francesco Di Trocchio, che insieme a studiosi ed appassionati è riuscito a mettere in piedi un soggetto per la realizzazione di questa opera.

Il docufilm – le cui riprese stanno terminando proprio in questi giorni a Fondi nei

luoghi storici dove ha vissuto Giulia Gonzaga – vede tra gli attori la figura internazionale di Franco Nero, che ha accettato con slancio di partecipare alle riprese impersonando uno dei personaggi-chiave nella storia dei potenti dell’epoca, ovvero papa Clemente VII.





“Sono molto legato a Fondi, – ha detto giovedì Franco Nero intervenendo alla conferenza stampa tenutasi al Castello Caetani – avendo già partecipato ad alcune iniziative davanti alle cineprese (una pellicola che tra l’altro ha vinto moltissimi premi internazionali, n.d.r.), e ritengo sia un posto fantastico, sia dal punto di vista delle bellezze naturali e storiche, sia come cittadina. Questa produzione ha tutte le carte in regola per trasformarsi in qualcosa di più grande!”.

Un augurio a cui ha fatto eco l’intervento del produttore Pelliccia. “Ho già tutta una serie di contatti – ha detto – e posso dirvi intanto che questo docufilm andrà in onda sulla Rai nel mese di gennaio 2026 in seconda serata. Sarà il preludio alla realizzazione di un film o anche di una piccola serie, su questo ne siamo certi”.

Una notizia che ha certamente fatto piacere al sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, presente alla conferenza stampa. “Questa notizia ci rende felici e non ci sorprende affatto – ha dichiarato davanti alla platea gremita della sala – siamo convinti che un territorio come Fondi e la sua piana, ricca di storia, cultura e bellezze naturali, possa essere il luogo perfetto per produzioni come questa e non solo”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato gli organizzatori e gli ideatori del progetto, chiamando in causa l’imprenditore Francesco Di Trocchio. “Spesso ci prendiamo in giro io e Augusto Pelliccia riguardo la mia determinazione nella realizzazione di questo docufilm – ha detto Di Trocchio – ma alla fine siamo riusciti a mettere in pratica quelle che erano idee e propositi, e a creare questa sinergia per far nascere questa meraviglia di progetto che porterà Giulia Gonzaga e Fondi nuovamente alla ribalta nazionale!”.

Alla conferenza stampa, moderata da Gaetano Orticelli della Pro Loco Aps ed organizzata dall’Associazione ArTea Aps, tenutasi in una gremitissima sala del Catello Caetani a Fondi, sono intervenuti storici e saggisti del calibro di Massimo Rizzi (intervenuto ed intervistato anche per il docufilm) che ha illustrato alcune ultime scoperte riguardo Giulia Gonzaga.

Presente alla conferenza anche il regista del docufilm, Graziano Falzone (Regista: Romanzo Sonoro, documentario; “La Storia di G”. Cortometraggio – coautore di “La nostra Monument Valley” premiato al festival del cinema di Roma – vincitore per il montaggio del Nastro d’argento miglior documentario italiano in “Ciao Marcello Mastroianni”, presente al festival di Venezia con 3 documentari e in cinquina ai David di Donatello 2020), ancora alle prese con le scene da girare a Fondi.

Al tavolo della conferenza infine gli attori Morgana Possente (che ha interpretato la giovane Giulia Gonzaga) e Giulio Tropea (nei panni di Ippolito de’ Medici).

Il docufilm ha potuto godere del supporto morale di importanti istituzioni e, in particolare, del patrocinio della Pro Loco di Fondi e del Comune di Fondi che ha messo a disposizione alcuni luoghi storici dove Giulia Gonzaga passò i suoi giorni di vita locale, lanciando di conseguenza, la cittadina su un vero e proprio palcoscenico internazionale fatto di cultura e di personaggi storici.