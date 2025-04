Spiagge libere a Formia, al via la pulizia

Al via nei giorni scorsi la pulizia delle spiagge libere. A renderlo noto la Formia Rifiuti Zero.

L’intervento, iniziato nella giornata del 1 aprile, proseguirà per dieci giorni e verrà svolto con l’ausilio di un trattore e di due operatori specializzati. Le attività di pulizia prevedono la rimozione dei rifiuti accumulati, il livellamento della sabbia e un’attenta opera di ripristino delle condizioni igieniche.





Come spiegato nella nota “questo primo intervento straordinario è finalizzato a preparare le spiagge per la stagione primaverile e per i primi flussi turistici“. Tant’è che a partire da Pasqua, la pulizia delle spiagge verrà effettuata con cadenza quindicinale, garantendo un controllo costante dello stato di pulizia e permettendo una gestione sostenibile delle risorse impiegate. Con l’arrivo della stagione estiva, il servizio verrà intensificato e diventerà giornaliero per far fronte all’aumento dell’affluenza e per mantenere le spiagge sempre accoglienti e fruibili.