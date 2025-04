Furto di bracciali a Latina, arrestata una donna a Bergamo

Nella serata di ieri, 1° aprile, la Squadra Mobile di Latina in collaborazione con la Squadra Mobile di Bergamo, ha arrestato una donna di 52 anni originaria di Piacenza ma residente a Bergamo gravemente indiziata di aver rubato in un esercizio commerciale di Latina, bracciali per un valore di 20 mila euro.

I fatti che hanno determinato l’emissione del provvedimento cautelare eseguito dalla Polizia di Stato, riguardano un furto avvenuto a Latina nella mattinata del 27 settembre presso la “Gioielleria Di Prospero” sita in Viale dello Statuto.





Nella specifica circostanza, una donna, entrata all’interno della gioielleria, dopo aver chiesto di visionare dei preziosi, con un espediente ha distratto la commessa e si era impossessata di un rotolo di bracciali in oro del valore di 20 mila euro, dandosi subito alla la fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini effettuate dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina, basatesi principalmente sull’analisi dei filmati registrati dal sistema di sicurezza, nonostante il parziale travisamento della donna che indossava un vistoso cappello al fine di non farsi riconoscere, hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari a carico di una donna residente nella provincia di Bergamo, che evidentemente aveva agito in trasferta.

Si tratta indubbiamente di una professionista in tale settore criminale, in quanto figura in una decina di indagini delle forze di polizia, poiché indiziata di aver consumato reati in varie città del nord Italia a far data dal 2013, con modalità del tutto simili a quelle della rapina avvenuta nella nostra città.

I gravi indizi assunti e la professionalità nel delinquere dell’indagata, hanno consentito al Sostituto Procuratore Simona Gentile della Procura della Repubblica di Latina, di inoltrare la richiesta di misura cautelare, che è stata accolta dal GIP Barbara Cortegiano.

La donna che aveva reso interrogatorio presso il G.I.P. di Latina, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, con obbligo di apposizione del braccialetto elettronico, presso un proprio domicilio sito nella provincia bergamasca.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione di innocenza degli indagati.