Attesa per l’Amerigo Vespucci nelle acque del Golfo

Cresce l’attesa per un evento che già nel 2021 fece estasiare in molti che vennero apposta nella città di Gaeta per ammirare quella che per molti è la “Nave più bella del mondo”, in forza alla marina italiana: parliamo ovviamente dell’Amerigo Vespucci.

Nel tour che sta compiendo, nel Mediterraneo, il veliero toccherà in ordine Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova.





Nella città del sud della provincia pontina, sarà dal domenica 25 a giovedì 29 maggio. Secondo quanto è dato sapere dai canali ufficiali del tour nel Mediterraneo, ci si potrà prenotare attraverso i canali che verranno resi noti a partire dal 14 maggio.