Anna Foa a Fondi il 12 aprile per parlare de “Il suicidio di Israele”

Sabato 12 aprile, alle ore 10.00 presso la sala del Castello Caetani di Fondi, si terrà la presentazione del libro di Anna Foa dal titolo “Il suicidio di Israele” (Laterza, 2024).

L’evento è organizzato dal comitato provinciale e sezione locale dell’Anpi, da Obiettivo Comune e dal comitato di “Un Ponte Per” e gode del patrocinio del Comune di Fondi e del comitato promotore della Casa della Cultura, oltre che della collaborazione della libreria “Il Pavone”.





Dopo i fatti di matrice terroristica del 7 ottobre 2023 che hanno sconvolto la comunità internazionale e fatto piombare il Medio Oriente in una fase cupa, in cui la guerra e non solo sembrano aver preso il sopravvento, risulta particolarmente prezioso il lavoro della storica Anna Foa, la quale ripercorre l’evoluzione del movimento sionista, dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, arrivando a parlare di tutto ciò che segue l’inizio della guerra a Gaza come una “spirale autodistruttiva” in cui sembra essere entrato lo stesso Stato israeliano.

Il volume, pubblicato nel 2024 con Laterza, rappresenta un approfondimento storico che evidenzia il fatto che la guerra in corso abbia contribuito a deteriorare le relazioni internazionali permettendo, tra l’altro, all’antisemitismo di tornare a diffondersi. Senza considerare il rischio concreto di una vera e propria involuzione democratica del Paese.

Di questo, delle proteste di piazza delle ultime settimane e di molto altro, se ne parlerà nella mattinata di sabato 12 aprile.