Senza patente, dopo aver bevuto si schianta contro due auto parcheggiate

Nella giornata di lunedì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno deferito, in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo di 33 anni già noto alle forze di polizia.

Nello specifico i militari dell’Arma sono intervenuti in via Fossella Sant’ Antonio, dove nella notte del 30 marzo l’indagato, mentre alla guida di un’autovettura, era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo, impattando contro altre due macchine parcheggiate sulla pubblica via.





Dagli accertamenti eseguiti, il 33enne è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge ed inoltre era sprovvisto della patente di guida, perché gli era stata già precedentemente sospesa.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo e l’uomo, oltre ad essere denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, è stato altresì sanzionato per guida con patente sospesa.