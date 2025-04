Lavoratori in nero e Dvr assente, due ristoranti chiusi dai carabinieri. Titolari denunciati

Nella giornata di lunedì i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno deferito in stato di libertà un uomo di Cori di 58 anni.

Nello specifico, conclusione di un’attività ispettiva eseguita presso un ristorante del paese, gli specialisti dell’Arma hanno constatato la mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi, circostanza che ha portato alla denuncia. Contestualmente, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e per aver impiegato un lavoratore in nero sui cinque presenti al momento dell’acceso ispettivo.





L’attività ispettiva è poi continuata presso degli esercizi commerciali di Latina, dove i carabinieri del Nil hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un’attività nel campo della ristorazione. Il titolare, un 48enne del posto, già noto alle forze di polizia, è accusato di aver impiegato due lavoratori in nero sui quattro presenti al momento del blitz.

I carabinieri hanno elevato ammende per oltre 2mila euro e sanzioni amministrative per oltre 19mila.