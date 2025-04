“Il Manifesto di Ventotene e l’Europa oggi”: a Formia l’assemblea dei circoli Pd del Sud Pontino

Giovedì 3 aprile, a Formia, dalle 18, i circoli del Partito democratico del Sud Pontino organizzano un’importante assemblea pubblica sul tema “Il Manifesto di Ventotene e l’Europa oggi“.

L’incontro vedrà la partecipazione di Mario Leone, direttore dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, e offrirà un’occasione di riflessione sul Manifesto di Ventotene, il suo significato storico e il suo impatto sulla costruzione dell’Unione Europea.





“Analizzeremo le proposte di Spinelli, Rossi e Colorni e discuteremo le distorsioni politiche emerse negli ultimi anni, in particolare le recenti dichiarazioni della presidente del consiglio, Giorgia Meloni”, anticipano i circoli dem. “Si discuterà inoltre della distanza tra l’Europa di oggi e quella immaginata dai padri fondatori dell’Unione”.

L’appuntamento è fissato per presso la Casa Democratica, sede del Pd Formia, in via Divisione Julia a Formia.