Dalla fuga al posto di blocco, alla scoperta di parti di veicoli rubati: tre denunce

Tre persone sono state denunciate con l’accusa di ricettazione nell’ambito degli accertamenti avviati dalla polizia locale di Cisterna di Latina a dicembre 2024 dopo che, in occasione di un posto di controllo, un veicolo si è sottratto al fermo dandosi alla fuga.

In quella occasione, dopo la fuga durante la quale il conducente aveva provocato un incidente stradale, erano stati identificati i due occupanti dell’autovettura, un uomo ed una donna di nazionalità romena.





La perquisizione del veicolo aveva inoltre portato al ritrovamento di due targhe di immatricolazione risultate oggetto di furto, avvenuto il 14 novembre scorso a Cisterna. Le targhe erano state poste sotto sequestro e successivamente restituite al legittimo proprietario. Le indagini sono però andate avanti e hanno portato a identificare un terzo individuo, responsabile della consegna delle targhe al conducente del veicolo in fuga, nonché di accertare lo svolgimento di attività non autorizzate nel settore della compravendita di veicoli da parte dei soggetti coinvolti.

Presumendo la detenzione di parti di veicoli di provenienza illecita, è stato richiesto al magistrato un decreto di perquisizione. L’esecuzione del provvedimento da parte del personale del Comando ha permesso il rinvenimento, presso le abitazioni degli indagati, di parti di veicoli quali paraurti, centraline elettriche e motori, la cui provenienza è attualmente oggetto di accertamento. Materiale che è stato sottoposto a sequestro per consentire le successive verifiche.

Al termine delle operazioni, il conducente del veicolo e il soggetto responsabile della consegna delle targhe sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di ricettazione. Nel corso della perquisizione, è stata inoltre rinvenuta una modica quantità di hashish. Il responsabile è stato segnalato alla Prefettura di Latina in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

La polizia locale di Cisterna sta progressivamente intensificando il proprio coinvolgimento nella lotta alla criminalità, affiancando alle ordinarie mansioni di regolamentazione del traffico e di applicazione delle normative locali, una collaborazione sempre più stretta con le altre forze di polizia operanti sul territorio.