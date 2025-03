Ubriaco, danneggia le auto in sosta e manda in ospedale un carabiniere

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri di Sonnino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 35 anni residente ad Anzio, già noto alle forze di polizia, per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, l’uomo, in escandescenza e in evidente stato di ebbrezza, mentre si trovava nel centro di Sonnino ha danneggiato con calci e pugni alcuni veicoli in sosta in strada.





Due carabinieri della predetta Stazione, liberi dal servizio e in abiti civili, sono immediatamente intervenuti per bloccarlo, riuscendo a immobilizzarlo non senza difficoltà. A margine della colluttazione uno dei due militari è dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale di Latina, poiché colpito al volto da un pugno dal 35enne.

L’arrestato espletate le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Sonnino.