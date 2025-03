Guasto sulla linea dell’alta velocità, treni in ritardo sulla linea Roma-Napoli

Nuova giornata di passione, per i pendolari. A partire dalla prima mattinata di lunedì, la circolazione ferroviaria sulla tratta dell’alta velocità tra Roma e Napoli è fortemente rallentata a causa di un guasto avvenuto nei pressi della linea Roma Prenestina.

Si registrano convogli in differita, cancellazioni e rimodulazioni. Fino a 90 minuti, in alcuni casi, i ritardi stimati rispetto ai normali tempi di percorrenza. Come reso noto dalle Ferrovie, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta.