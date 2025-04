FOTO – Serie A, il sogno scudetto del Napoli continua: le immagini della vittoria col Milan

Il sogno scudetto del Napoli continua. Domenica sera allo stadio Maradona i partenopei hanno sconfitto per due reti a una il Milan (marcatori Politano 2′ e Lukaku 19′ per i padroni di casa, Jovic per gli ospiti 84′, con rigore sbagliato al 69′ dal milanista Gimenez). Con questa vittoria, valida per la trentesima giornata della Serie A, la squadra di mister Antonio Conte si è riportata a meno tre punti di distanza dall’Inter, dando nuova linfa al testa a testa per la conquista del campionato.

Di seguito, le immagini della partita immortalate in esclusiva per h24notizie dal fotoreporter pontino Renato Olimpio.





FOTOGALLERY