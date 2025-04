Dopo l’incidente si scaglia contro carabinieri e soccorritori del 118, arrestato

Nella nottata di domenica i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 38enne del posto già noto alle forze di polizia, nell’occasione accusato di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e lesioni personali ad operatori sanitari.

I carabinieri, su richiesta pervenuta al 112, erano intervenuti in via Carroceto per un incidente stradale. L’uomo poi arrestato ad un certo punto ha iniziato a oltraggiare ed aggredire sia verbalmente che fisicamente sia i militari dell’Arma che il personale del 118 intervenuto nel frattempo, venendo bloccato con non poca difficoltà.





A causa della colluttazione un militare dell’Arma è dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Aprilia. In attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo, su disposizione dell’autorità giudiziaria il 38enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Aprilia.