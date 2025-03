Sicurezza, ancora un servizio di controllo straordinario ad Aprilia

Nella serata di giovedì, sul territorio di Aprilia è stato effettuato un nuovo servizio straordinario ad “Alto impatto”.

“L’attività ad Alto impatto, pianificata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e svoltasi con il coordinamento tecnico operativo del questore Fausto Vinci, è volta a sopperire alla necessità di un’efficace risposta alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini, esigenza che richiede l’azione coordinata di tutte le forze di polizia in campo, non solo sul territorio del capoluogo pontino, ma anche nella città di Aprilia che di recente è stata teatro della consumazione di numerosi reati, anche di tipo predatorio”, sottolinea la Questura di Latina.





Nell’occasione le pattuglie del Commissariato di Cisterna e della polizia stradale, con l’impiego congiunto anche degli equipaggi del reparto Prevenzione crimine Lazio, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio e principalmente nei quartieri della zona centrale della città, prestando particolare attenzione anche alle aree di maggior degrado e di particolare abbandono per i controlli finalizzati al ritraccio di eventuali cittadini stranieri irregolari sul territorio.

Nella circostanza sono stati effettuati numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 174 persone di cui 10 stranieri, risultati tutti regolari e controllare 123 veicoli, con elevazioni di contravvenzioni al codice della strada e il ritiro di una patente.

I poliziotti della Stradale del distaccamento di Formia, impegnati nel dispositivo, hanno inoltre proceduto ai controlli su strada con utilizzo dell’etilometro, al fine di accrescere la prevenzione degli incidenti stradali dovuti alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Sono state inoltre effettuati controlli amministrativi esercizi commerciali della zona che non hanno fatto emergere irregolarità.

“I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia”, anticipa la Questura.