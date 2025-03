Tagli di capelli donna 2025: i look da non perdere

La primavera 2025 porta con sé tantissime novità in fatto di style, in particolar modo per i capelli.

Cortissimi, mossi, infiocchettati e legati con grandissimi fermagli: la parola chiave dell’hairstyle è individualità, con tagli di capelli contemporanei che dimostrano un grande desiderio di sperimentazione. Vediamo insieme tutte le nuove tendenze della primavera 2025.





Corti o lunghi: questo è il dilemma!

Se anche tu non sai mai rispondere alla domanda “capelli corti o lunghi”, la risposta arriva direttamente dalle passerelle della Paris Fashion Week, dove molte modelle hanno sfilato con tagli di capelli cortissimi e iper chic. E se ami le onde naturali, è il momento di sfoggiare le tue waves, perché sono il trend del momento!

Ma se non sai rinunciare alle acconciature medio-lunghe, sappi che per fortuna sono ancora molto in voga. Durante questa primavera prova a indossare onde morbide, con radici lievemente cotonate, per un risultato voluminoso naturale e ricco di movimento.

L’effetto finale dona uno stile femminile e romantico, adatto per il lavoro e per serate con gli amici.

Se hai voglia di dare una rinfrescata ai tuoi capelli e di sperimentare nuovi look, questo è il momento perfetto: scopri il parrucchiere a Roma Cassia Primo Colore Moda e lasciati consigliare (e coccolare) dai professionisti del settore.

Dire addio ai capelli monotoni con un taglio scalato

I capelli scalati sono in grado di alleggerire la tua chioma e donarle dinamismo; perfetti per uno stile pratico ed elegante. Se ne hai voglia, per aggiungere lucentezza alla tua capigliatura, puoi optare per dei riflessi miele su una base castano chiaro.

Una volta a casa, non dimenticare di curare le punte dei tuoi capelli lunghi con oli naturali e maschere di buona qualità.

Sperimenta gli hairstyle del momento

Il taglio più alla moda è sicuramente il Mixie cut, un hairstyle corto inedito e stiloso ispirato agli anni ‘70 e ‘80. Indossalo con una frangia piena o più sottile in base ai tuoi capelli e gusti personali… te ne innamorerai!

Se preferisci un taglio corto più classico allora adorerai il Pixie Cut: sbarazzino e pratico, si adatta benissimo a qualsiasi esigenza di stile e sarà uno dei maggiori trend dei mesi primaverili.

Invece, se adori il caschetto ma vuoi osare con qualcosa di innovativo, devi assolutamente provare il caschetto all’italiana, dall’effetto classy e soft. È un taglio di capelli estremamente femminile, voluminoso e con le punte morbidissime.

Oppure, se hai voglia di cambiamento, ma senza esagerare, basterà aggiungere al tuo look una frangia a tendina elegante e pratica, che si adatta benissimo ai tagli di capelli lunghi, medi e corti… perciò non potrà deluderti!

Accessori per capelli, i must have della primavera

Dopo aver scelto il tuo nuovo taglio di capelli preferito, potrai abbellirlo con tanti accessori preziosi.

Tra gli immancabili abbiamo gli eleganti e super chic nastrini ricamati o in raso, adatti a capelli lunghissimi e corti, oppure i fiocchi piccoli e grandi che richiamano allo stile parigino.

Infine, tra le it-girl orientali si sta diffondendo l’uso di fermagli maxi; mentre le ragazze nordiche conquistano con i loro look alternativi, sfoggiando foulard tra i capelli e trecce alte dallo stile bohémien.

Adesso che hai tantissime idee per i tuoi nuovi tagli di capelli, non ti resta che sperimentare i tuoi preferiti!