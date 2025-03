Ponte Badino, Pontina interdetta per lavori: i dettagli

Come reso noto dal Comune, il nuovo ponte di Badino a Terracina sarà chiuso al traffico dalle 21 di lunedì 31 marzo alle 6 di sabato 5 aprile. “Anas infatti ha comunicato che al fine di eseguire i lavori di risanamento locale ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del nuovo ponte si rende necessaria la chiusura totale della SS 148 Pontina dal Km 105+820 al 106+110 in direzione Terracina e dal km 106+110 al km 105+820 in direzione Roma”.

Nell’apposita ordinanza emessa da Anas è stato dunque disposto il divieto di transito sulla strada statale Pontina dal km 92+320 al km 105+820, direzione Terracina, e dal km 109+200 al km 106+110, in direzione Roma ad eccezione degli autocarri per carico e scarico merci. È imposto il limite di velocità di 30 km/h sulla SS Pontina dal km 105+355 al km 105+820, direzione Terracina, e dal km 107+288 al km 106+110 in direzione Roma.





I lavori consisteranno nel rifacimento della pavimentazione, al fine di migliorare l’efficienza e la sicurezza della sede stradale. Il traffico potrà utilizzare in alternativa la strada provinciale Migliara 53 per poi immettersi sulla SS7 Appia all’altezza di Terracina. Sull’intero percorso sarà presente la segnaletica e tutte le indicazioni necessarie.