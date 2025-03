Nuovo ripetitore contestato a Minturno, il Tar respinge la richiesta di sospensione

A febbraio un gruppo di cittadini di Minturno aveva presentato un ricorso al Tar del Lazio, sezione di Latina, contro l’autorizzazione concessa per l’installazione di un ripetitore telefonico della compagnia Iliad. I ricorrenti, dichiarandosi “soggetti fragili e patologici” e portatori di pacemaker, sostenevano che la vicinanza dell’impianto avrebbe potuto esporli a rischi per la salute a causa delle emissioni elettromagnetiche.

In un primo momento, applicando il principio di precauzione, il Tar aveva disposto la sospensione dell’autorizzazione tramite decreto presidenziale, in attesa dell’udienza camerale. Tuttavia, a seguito della discussione del 26 marzo il tribunale ha accolto le osservazioni del Comune di Minturno e di Iliad Spa, respingendo la richiesta di sospensione avanzata dai ricorrenti.





Nell’ordinanza, il Tar ha quindi evidenziato l’assenza di motivazioni valide per bloccare l’installazione del ripetitore, ritenendo il procedimento amministrativo condotto dal Comune – difeso dall’avvocato Guglielmo Raso – corretto, completo e conforme alla normativa vigente. Inoltre, le verifiche tecniche dell’Arpa Lazio hanno confermato che le emissioni dell’impianto rispettano pienamente i limiti di legge, escludendo qualsiasi rischio per la salute pubblica.

A tal proposito, l’avvocato Raso ha sottolineato l’importanza di contrastare la disinformazione sul tema dell’elettrosmog: “Si assiste a un eccesso di teorie antiscientifiche che alimentano allarmismi ingiustificati. È quindi significativo che il Tar, con questo provvedimento, abbia contribuito a fare chiarezza, evidenziando come la normativa italiana sulle emissioni elettromagnetiche sia tra le più restrittive a livello internazionale, a tutela della sicurezza della popolazione: ragion per cui può serenamente affermarsi che le stazioni radio base non comportano reali rischi per la salute”. In attesa della decisione definitiva nel merito, l’autorizzazione per la realizzazione del ripetitore resta comunque valida ed efficace.