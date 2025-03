Rubano elettrodomestici all’interno dell’isola ecologica: denunciati

Nel corso della mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Monte San Biagio, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 51 anni del posto e un uomo di 52 anni residente a Fondi entrambi noti alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato in concorso.

Nello specifico i Carabinieri predisponendo mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno appurato come i due indagati si sono resi responsabili, in due occasioni, del furto di grandi elettrodomestici in disuso e svariato materiale ferroso, per un danno quantificabile in circa 1.000 euro, all’interno dell’isola ecologica del Comune di Monte San Biagio.





In particolare, i Carabinieri hanno appurato come il 51enne aveva nella sua disponibilità, le chiavi dell’isola ecologica consentendo all’altro indagato, di accedere alla struttura e appropriarsi del materiale sopra menzionato.