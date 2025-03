Non rispetta la sorveglianza speciale, alla guida ma senza patente: nei guai

I carabinieri di Sabaudia hanno fatto scattare l‘arresto in flagranza di reato un uomo di 46 anni del posto, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Sabaudia.

Per lui scattata anche la denuncia a piede libero per il reato di guida di un veicolo con patente di guida revocata. Il tutto è accaduto a seguito di un normale controllo presso il domicilio dell’uomo. I militari, infatti, hanno scoperto che questi non era in casa.





Notando come questi faceva ritorno alla propria abitazione alla guida della propria autovettura, sprovvisto della patente di guida poiché revocata dalla Prefettura per lui sono scattati sia l’arresto che la denuncia.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.