Nichelatura chimica: cos’è, quali sono i vantaggi e le differenze dall’elettrolitica

Nelle industrie e nei diversi ambiti di lavorazione di alcuni materiali metallici, arrivano in aiuto tecnologie all’avanguardia capaci di migliorare i rivestimenti e dunque resistenza e durata dei componenti realizzati. Tra le tecniche più apprezzate c’è la nichelatura chimica, un’alternativa più avanzata rispetto a quella elettrolitica, che conferisce proprietà superiori a quelle ottenute con altre tecniche di rivestimento.

Tale scelta, privilegiata per applicazioni che richiedono durezza elevata, resistenza alla corrosione e uniformità dello strato applicato, denota diversi vantaggi. Approfondiamo insieme in questo articolo ciò che c’è da sapere sulla nichelatura chimica: i benefici, i settori di utilizzo e le differenze dalle altre tecniche.





Cos’è la nichelatura chimica

La nichelatura chimica è da intendere come un processo di deposizione di uno strato di nichel su una superficie metallica senza l’uso di corrente elettrica. Confrontandola con l’elettrolitica, che ha bisogno di un flusso di energia per la deposizione del metallo, si nota come questa funzioni senza l’impiego di elettricità e che la reazione chimica avvenga in una soluzione contenente nichel e un riducente chimico.

Il risultato è un rivestimento uniforme, persino su superfici complesse e con geometrie irregolari, garantendo dunque una protezione più efficace e una finitura estetica di alta qualità.

Si rivela una soluzione a basso impatto ambientale. Uno dei motivi è che, nella sua applicazione, non vengono impiegati materiali nocivi né occorre utilizzare corrente elettrica. Va da sé che si tratta di un’opzione sostenibile e quindi da preferire rispetto ad altre più impattanti.

A normare questa tipologia di lavorazioni è la UNI EN ISO 4527:2006, la quale stabilisce i requisiti e i metodi di verifica per i rivestimenti chimici autocatalitici di lega nichel-fosforo applicati su superfici metalliche mediante soluzioni acquose.

Differenze con quella elettrolitica

La nichelatura è un processo utilizzato per rivestire gli oggetti metallici con uno strato di nichel. Ne esistono due tipologie principali: quella elettrolitica e quella chimica.

La nichelatura elettrolitica si basa su un processo elettrochimico in cui si immerge il pezzo metallico in una soluzione contenente sali di nichel e funge da catodo in un circuito elettrico. Lo scopo è proteggere i manufatti da corrosione e usura senza compromettere l’estetica.

Si distingue per spessore controllabile, uniformità del rivestimento e conduttività elettrica. Gli ambiti di utilizzo si estendono a diverse tipologie di industrie.

La nichelatura chimica, come invece abbiamo visto, è un processo autocatalitico in cui il nichel si deposita sulla superficie non utilizzando corrente elettrica.

La principale differenza tra i due processi è dunque nella presenza o assenza di energia elettrica consumata. Possiamo dire che l’opzione chimica è più green, essendo anche più duratura.. La nichelatura elettrolitica, inoltre, viene impiegata specialmente per questioni decorative, quindi è particolarmente indicata per applicazioni di tipo estetico anziché funzionale.

Su quali metalli si può praticare la nichelatura

La nichelatura è un trattamento superficiale che, come abbiamo visto, sovrappone uno strato di nichel su un materiale metallico migliorandone la resistenza alla corrosione, la durezza e l’estetica. Il processo può essere applicato a diversi metalli, purché essi siano adeguatamente preparati per garantire un’adesione ottimale del rivestimento.

Tra i più comuni vi è l’acciaio, sia quello al carbonio sia quello inossidabile possono essere trattati per aumentarne la protezione contro ossidazione e usura. Anche il rame e le sue leghe, come l’ottone e il bronzo, sono frequentemente nichelati, soprattutto per migliorare la conducibilità elettrica e conferire un aspetto lucido e resistente.

Non trascurabile l’alluminio, per aumentarne la resistenza alla corrosione, che può essere nichelato attraverso un trattamento preliminare specifico. Anche metalli meno comuni tra cui il titanio nelle applicazioni industriali avanzate possono essere sottoposti questa lavorazione.

Quali sono i vantaggi

I vantaggi offerti dalla nichelatura chimica sono numerosi:

Uniformità dello strato . La superficie del pezzo, indipendentemente dalla geometria, sarà perfettamente uniforme. La nichelatura chimica è perciò una soluzione eccellente per componenti con cavità, fori o superfici irregolari.

. La superficie del pezzo, indipendentemente dalla geometria, sarà perfettamente uniforme. La nichelatura chimica è perciò una soluzione eccellente per componenti con cavità, fori o superfici irregolari. Resistenza alla corrosione . In ambienti aggressivi, come quello marino o industriale, la nichelatura chimica migliora le proprietà del materiale, proteggendo da ruggine e ossidazione;

. In ambienti aggressivi, come quello marino o industriale, la nichelatura chimica migliora le proprietà del materiale, proteggendo da ruggine e ossidazione; Durezza . Il rivestimento ottenuto ha una durezza maggiore che va ad incrementare il naturale deterioramento da utilizzo in settori come l’automobilistico o l’industriale;

. Il rivestimento ottenuto ha una durezza maggiore che va ad incrementare il naturale deterioramento da utilizzo in settori come l’automobilistico o l’industriale; Adesione eccellente . Assicura una perfetta aderenza tra rivestimento e materiale, evitando delaminazione o distacco, così da garantire una lunga durata;

. Assicura una perfetta aderenza tra rivestimento e materiale, evitando delaminazione o distacco, così da garantire una lunga durata; Proprietà aggiuntive. A seconda della formulazione utilizzata, può essere personalizzata per offrire caratteristiche specifiche, come maggiore conduttività elettrica, frizione ridotta o migliore saldabilità;

In quali ambiti viene utilizzata?

La versatilità della lavorazione è notevole ed è evidente dalle applicazioni nei campi industriali più disparati. Nell’automotive viene impiegata per proteggere componenti meccanici soggetti a elevata usura e corrosione, tra cui alberi, ingranaggi e pistoni.

Nell’aerospaziale, invece, viene apprezzata perché garantisce una spiccata resistenza senza compromettere la leggerezza. Gli elementi critici donano così prestazioni superiori. E nell’elettronica? Qui si migliorano la conduttività e la resistenza all’ossidazione trattando il rivestimento di connettori, circuiti stampati e contatti elettrici.

L’utilizzo non è meno rilevante in ambito medicale e alimentare grazie alla biocompatibilità che contraddistingue il trattamento. Componenti quali valvole, tubazioni e strumenti chirurgici vengono spesso lavorati con questo processo per garantirne la durata e la sicurezza.

Grazie alla sua applicabilità su diverse superfici e alla precisione fornita dai macchinari all’avanguardia, campi quali quello aerospaziale, automotive, medico ed elettronico faranno sempre più affidamento alla nichelatura chimica.

Con lo sviluppo di formulazioni più sostenibili e l’integrazione di stampa 3D e tecnologicamente all’avanguardia, si conseguiranno prodotti durevoli ed efficienti.

Abbiamo compreso come la nichelatura chimica sia una tecnologia avanzata, che offre numerosi vantaggi tanto in termini di resistenza quanto di durata e uniformità. Con versatilità, si applica a tantissimi settori rispondendo alle esigenze produttive più disparate.