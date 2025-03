Incendi boschivi, il coordinamento intercomunale chiama a raccolta

Il coordinamento intercomunale contro gli incendi boschivi riprende la propria missione di contrasto a un fenomeno che non territorio del sud pontino rischia di diventare un’emergenza già ben prima dell’estate.

In una nota diffusa nelle scorse ore, l’annuncio di una lettera inviata a tutti gli Enti comunali del territorio per chiedere un incontro per affrontare tali questioni.





LA NOTA

Da alcuni mesi è stato costituito un Coordinamento Intercomunale che promuove un reale impegno di tutte le comunità locali contro il devastante fenomeno degli incendi boschivi. Non è ancora arrivata l’estate, ma nella nostra provincia è già emergenza, come testimoniano alcuni incendi delle scorse settimane. Nel tempo i nostri territori hanno subito costantemente il degrado causato dagli incendi boschivi che risultano, nella stragrande maggioranza dei casi, di origine dolosa. Le motivazioni sono diverse e cambiano da zona a zona ma quello che purtroppo rimane costante è la devastazione del territorio con grande danno per la biodiversità e, di riflesso, per la tenuta del suolo che presenta rischi idrogeologici sempre più elevati. La preoccupazione nasce anche dalla consapevolezza che, nel periodo di grave crisi climatica che sta vivendo il nostro pianeta, questi eventi amplificano ancora di più gli effetti sull’ambiente e sulla vita delle popolazioni.

Per questo motivo si vuole avviare un percorso virtuoso di collaborazione tra istituzioni, cittadini e le associazioni stesse. A seguito dell’incontro pubblico del 18 gennaio scorso organizzato dal Coordinamento, abbiamo inviato nei giorni scorsi una lettera chiedendo ai Sindaci di convocare, ciascuno nel proprio comune, una riunione, invitando il Coordinamento stesso al fine di discutere di alcune proposte. La lettera, indirizzata anche ai presidenti dei consigli comunali e ai consigli comunali, è stata inviata ai comuni di Campodimele, Fondi, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Terracina e, in seguito alle adesioni di realtà associative e politiche attive, anche ai comuni di Castelforte, Formia, Santi Cosma e Damiano e Minturno.

Il Coordinamento ha inoltre inviato una lettera indirizzata anche al Parco Naturale dei Monti Ausoni e ai Carabinieri Forestali per chiedere la convocazione di una riunione per poter discutere la proposta dell’individuazione di una stalla per il sequestro del bestiame sulle aree vincolate dagli incendi, in considerazione della presenza diffusa dei fenomeni per i quali è previsto il sequestro amministrativo o giudiziario.

La sottoscrizione del documento e l’adesione al Coordinamento è sempre aperta ed è possibile l’adesione dal seguente link https://inbosco.weebly.com/