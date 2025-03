Già ai domiciliari per rapina, finisce in carcere perché non rispetta la misura

Nei giorni scorsi i carabinieri di Aprilia, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale Ordinario di Latina, hanno arrestato un uomo di 50 anni del posto, già noto alle forze di polizia.

Il predetto provvedimento restrittivo scaturisce dall’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui l’uomo era già stato sottoposto per il reato di rapina avvenuto lo scorso febbraio ad Aprilia, decretata dall’Autorità Giudiziaria in quanto lo stesso non adempiva agli obblighi impartiti dalla suddetta misura.





L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.